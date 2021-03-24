Источник в Службе безопасности Украины рассказал "Стране" подробности дела, по которому объявлено подозрение экс-депутату Верховной Рады Семену Семенченко и агенту НАБУ Евгению Шевченко.

По данным источника, они оба активно занимались торговлей оружием, которое поступало к ним с неподконтрольных территорий.

"Их документировали несколько месяцев. В том числе есть записи, на которых Евгений Шевченко хвалится своими связями с генералами ФСБ. То есть доказательная база по обоим очень серьёзная", - заверил источник.

Напомним, 24 марта СБУ заявила о разоблачении ЧВК, которая имела тренировочную базу в Киевской области. Ее организаторами считают Семенченко и Шевченко, которых также подозревают в незаконной торговле оружием.

Незадолго до появления заявления спецслужбы Шевченко написал в Facebook, что у него прошли обыски. Правоохранители, по его словам, искали у него дома российские контрабандные товары военного назначения. Шевченко написал, что в итоге ничего незаконного у него не нашли, ничего не было изъято.

Шевченко в 2014 году был известен как водитель командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Позже он засветился в ряде производств, расследуемых НАБУ - как залегендированный агент-провокатор при передаче взяток. Сам он говорил, что выступал в этой роли примерно 20 раз. В частности, он был фигурантом "Свинарчук-гейта" (имя Шевченко есть на опубликованных в марте 2019 года записях).

Одно из последних дел - это участие в передачи шести миллионов долларов взятки для Сытника и Холодницкого от представителей экс-министра экологии Николая Злочевского. За это Шевченко планирует официально получить бонус в размере 600 тысяч долларов (то есть 10% от суммы взятки).

При этом в 2019 году САП заявляла, что Шевченко не агент НАБУ, а реально помогает собирать взятки для этого ведомства - то есть содействует коррупции. Это прозвучало в момент обострения отношений между руководителем САП Холодницким и главой НАБУ Сытником.