Суд вынес обвинительный приговор 56-летнему жителю Фастова, который набросился с ножом на пассажира пригородной электрички.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Фастовской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 56-летнего мужчины в нанесении тяжких телесных повреждений пассажиру электропоезда (ч. 1 ст. 121 УК Украины)", - заявили в пресс-центре.

В прокуратуре напомнили, что данный инцидент произошел летом 2019 года. После приезда на конечную станцию ​​между пассажирами электропоезда сообщением Киев - Фастов возникла ссора, в ходе которой, осужденный ударил ножом своего оппонента. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой.

В ходе следствия Фастовским городским судом Киевской области мужчину признали виновным в указанных преступлениях. Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что житель Фастова получил шесть лет тюрьмы за то, что набросился с ножницами на пасынка. Мать пыталась защитить сына, но бывший муж оттолкнул ее от себя, в результате чего женщина упала и сломала пястную кость правой руки.

Также напомним, что в Фастове возле банка двое грабителей избили пожилого мужчину. После избиения своей жертвы им удалось скрыться с его сумкой.