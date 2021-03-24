Министерство здравоохранения Украины намерено расследовать случаи смерти людей, скончавшихся в течение 30 дней после вакцинации от коронавируса.

Об этом говорится в записи в Фейсбуке пресс-службы министерства. посвященной смерти привитого мужчины в Черновицкой области.

"Минздрав и в дальнейшем в случае наступления смерти в течение 30 дней после иммунизации будет расследовать такие случаи в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармаконадзора за неблагоприятными событиями после иммунизации", – сказано в посте.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Буковине на следующий день после прививки "Ковишилдом" случился инсульт у провизора аптеки. А спустя восемь дней после инсульта мужчина скончался в больнице.

Мы также сообщали о смерти военнослужащей под Одессой через день после вакцинации тем же препаратом.