Согласно приказу МВД, каждый сервисный центр министерства будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 2 марта 2021 года № 166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установленные требования к информационному содержанию и техническим характеристикам", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что главным нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

"То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области", - сказано в сообщении.

При этом данные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Благодаря этому нововведению будет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистические расходы на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов, пояснили в учреждении.

"В конечном итоге нововведение приведет к экономии бюджетных средств", - говорится в сообщении.

24 марта правительство изменило порядок внесения сведений о надлежащем пользователе автомобиля в Единый госреестр транспортных средств.

Напомним, ранее мы писали, что опубликован закон о штрафах и наказании для водителей, нарушивших ПДД.

Также мы писали, что украинцев за ЗD-номерные знаки на авто будут штрафовать на 170 гривен.