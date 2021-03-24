В Киевской области так называемого "смотрящего" в одной из исправительных колоний подозревают в установлении и распространении преступного влияния. 35-летний заключенный организовал поставки запрещенных предметов, устраивал азартные игры и распоряжался "общаком".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры в среду, 24 марта.

"По процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении заключенному одной из исправительных колоний Киевской области по факту установления и распространения преступного влияния в учреждении отбывания наказаний (ч.2 ст. 255-1 УК Украины)", - заявили в пресс-центре.

В ходе следствия было установлено, что 35-летний мужчина, осужденный за разбой к 9 годам лишения свободы, отбывал наказание в одной из исправительных колоний Киевской области. Своим неповиновением соблюдать установленные правила поведения и поддержкой криминальных традиций получил авторитет среди других осужденных и получил статус так называемого "смотрящего" за учреждением.

"Получив указанный статус, последний начал распространять на территории колонии преступное влияние, организовал поставки запрещенных предметов на закрытую территорию, решал конфликты между осужденными, организовывал азартные игры и распоряжался так называемым "общаком", - рассказали в прокуратуре.

В данный момент фигуранту сообщили о подозрении в установлении и распространении преступного влияния в учреждении отбывания наказаний. Ему грозит от девяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области "смотрящий" сколотил банду, которая похищала людей и вымогала деньги. Правоохранители задержали шестерых участников банды и их лидера, которым оказался 33-летний мужчина.

Также напомним, что в колонии Белой Церкви исчезли выделенные для заключенных в прошлом году лекарства. Недостачу выявили в результате проверки.