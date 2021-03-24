В Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Ее организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области. Там проводили боевые вылазки, тренировки по обращению с оружием, отработке навыков боевых действий. Часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов с представителями разных организаций стран Ближнего Востока. Также стало известно о предложении организовать поставки оружия в эти страны.

По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами это деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как внештатный агент НАБУ. У него сегодня как раз проходили обыски.

Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу в обход таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники СБУ провели около 80 обысков в офисе, местах проживания и временного пребывания и тренировок фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях.

Правоохранители изъяли:

почти 5500 патронов;

7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;

4 подствольных гранатомета;

ручной пулемет Калашникова;

2 автоматические винтовки;

3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;

7 помповых ружей;

38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5);

16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;

устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Также изъяты финансовая документация и личные дела участников.

Напомним, Евгений Шевченко - тот самый, через которого Николай Злочевский передавал руководству НАБУ и САП гигантскую взятку в $6 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ от читалась о задержании на Волыни белорусского разведчика.