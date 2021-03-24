С четверга, 25 марта, Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" перейдет в режим простоя из-за введения ограничительных противоэпидемических мер.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.

"Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС приняла решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24 марта 2021 года № 376 "О введении простоя на предприятии", - говорится в сообщении.

По крайней мере до 4 апреля 2021 года на рабочих местах останется только оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта. Также к работе могут быть привлечены работники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходимым. Для связи с Чернобыльской АЭС на этот период будет использоваться электронный адрес.

По данным на 23 марта трое работников ЧАЭС являются контактными с лицами, у которых выявлен положительный результат теста на коронавирус.

Всего за время пандемии было зафиксировано 344 случая заболевания коронавируса среди сотрудников ГСП ЧАЭС. Из них 318 человек выписаны с выздоровлением; 24 человека находятся на амбулаторном лечении; 1 человек находится на стационарном лечении в ковидном отделении Славутичской городской больницы в состоянии средней тяжести; 1 человек умер.

Напомним, по данным Минздрава, в красной карантинной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. Уровень госпитализации превышен в Киеве и 16 регионах.

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