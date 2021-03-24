В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике предупредили о начале пожароопасного периода как в зоне отчуждения ЧАЭС, так и по всей Украине.

Предупреждение опубликовано в Фейсбуке заповедника.

В организации напомнили о страшных прошлогодних пожарах, которые из-за сухой погоды начались еще в феврале и оставили выжженные черные шрамы и на территории заповедника.

В этом году затяжная весна и влажная погода пока не дают огню возможности разгуляться, даже если люди небрежно и безответственно относятся к разведению костров, сжиганию травы и бытового мусора или выбрасывают окурки на обочины дорог. Однако пожары могут разгореться и в, на первый взгляд, неблагоприятных для распространения огня условиях.

Подтверждением этому служат случаи разгула неуправляемого пламени в разных областях Украины уже в наступившем году.

Поскольку территория Чернобыльского заповедника - это, в основном, леса и залежи с сухими травами, то разведение костров, выжигание травянистой растительности даже рядом с зоной отчуждения особенно опасны. Ведь из-за сильных ветров огонь может очень быстро охватить лесные массивы заповедника. Но не самое страшное, что из-за пожара погибают дикие животные, птицы, насекомые. Конечно, могут пострадать и люди.

"Будьте осторожны, бдительны и ответственны. Не разводите костров в неустановленных местах и ​​не выжигайте сухую траву.

Помните: за нарушение правил пожарной безопасности в лесах Украины предусмотрена не только административная, но в некоторых случаях и уголовная ответственность", - призвали в заповеднике.

Как писала "Страна", в начале апреля прошлого года под Чернобылем начались масштабные пожары, которые долго не могли потушить.

Мы также подробно объясняли, чем опасны пожары в зоне отчуждения.