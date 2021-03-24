В среду, 24 марта, глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в страну поступили еще 700 тысяч доз вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и Biontech.

Об этом сообщает турецкое издание "Сабах".

В частности, теперь в Турции готовы к использованию 1,4 млн доз данного препарата. По словам министра, около 750 тысяч доз препарата разработки Pfizer и Biontech Анкара получила накануне и еще 5,8 тысяч доз на прошлой неделе.

Помимо этого, министр сообщил, что эти дозы вакцины начнут использовать для иммунизации на следующей неделе.

"На данный момент проходят испытания на безопасность, вакцину начнут вводить со следующей недели тем гражданам, чья очередь подошла", - рассказал министр, добавив, что препарат будут предоставлять во всех центрах с подходящими условиями хранения.

В Турции за последние 24 часа в стране диагностировали более 29,7 тыс. случаев COVID-19, скончались 146 инфицированных.

По данным издания, в стране фиксируют рекордные суточные приросты случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост увеличился почти в три раза с первой недели марта, когда власти Турции ослабили значительную часть введенных ранее ограничений.

В то же время, палаты интенсивной терапии редко бывают перегружены. По данным властей здравоохранения, это, вероятно, связано, с успешной вакцинационной кампанией.

Отметим, что в Турции ввели уже более 13,8 млн доз вакцины от коронавируса. Более 5,6 млн жителей Турции с января получают уже вторую дозу препарата.

Всего в Турции за время пандемии диагностировали свыше 3 млн заражений коронавирусом, более 30,4 тыс. инфицированных скончались. Между тем, более 2,8 млн заболевших выздоровели.

Ранее "Страна" сообщала, что вакцину Pfizer в Украине ожидают в апреле. По данным Минздрава, предусмотрено несколько поставок американской вакцины.

Также напомним, что в Гонконге впервые после прививки вакциной Pfizer умер человек. Речь идет о 66-летнем мужчине, который страдал от диабета, гипертонии и гиперлипидемии.