В Государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" заявили об отсутствии оснований для приема китайских вакцин от коронавируса, которые группа компаний "Лекхим" собирается доставить в Украину 25 марта.

Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook.

В "Медзакупках" заявили, что, согласно договору, поставщик не менее чем за три рабочих дня до даты поставки обязан предоставить исчерпывающий перечень документов, включающий сертификат качества (анализа) серии продукции, регистрационное удостоверение, сертификат происхождения от производителя, сведения о переквалификации ВОЗ и/или регистрационное удостоверение от компетентного органа одной из определенных стран, упаковочный лист и документ, подтверждающий соблюдение холодовой цепи и т. п.

"По состоянию на 24.03.2021 такой перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП "Медзакупки Украины" готово проверить и предоставить подтверждение/замечание по ним в пределах сроков, установленных договором", - заявляют в компании.

Также сообщается, что "Медзакупки Украины" направили Минздраву запрос на подтверждение соответствия данных по эффективности, которые указаны в регистрационном досье заявителя, условиям договора. Ответ от Минздрава еще ожидается.

Кроме того, "Медзакупки" сообщили "Лекхим" о нарушении срока поставки продукции и применении пени за каждый день просрочки начиная с 6 марта до момента поставки продукции. Согласно договору, в случае нарушения срока поставки, непередачу (несвоевременную передачу, возвращение на основании, установленном договором) продукции, поставщик уплачивает заказчику пеню в размере 0,1% от цены продукции, срок поставки которой нарушен, за каждый день просрочки.

При этом за нарушение срока поставки продукции более 30 календарных дней поставщик дополнительно уплачивает штраф в размере 7% от цены продукции, срок поставки которой нарушен, добавили на госпредприятии.

Напомним, ранее "Лекхим" анонсировала прибытие первой партии вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech в аэропорт "Борисполь" 25 марта в 19:15. Сообщалось, что в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,9 миллиона доз.

"Страна" подробно писала о том, что известно о китайской вакцине Coronavac, которую везут в Украину.