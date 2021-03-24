Рада соберется сразу на два внеочередных заседания 30 марта, одно из них по инициативе Зеленского
Верховная Рада собирается провести два внеочередных заседания 30 марта, одно из которых инициировал президент Владимир Зеленский.
Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".
"Внеочередных заседаний будет два, и состоятся они 30 марта во вторник. Одно из заседаний будет инициировать президент", - сказала парламентарий.
По ее словам, повестка дня этих заседаний будут довольно насыщенной, большинство законопроектов предложит к рассмотрению глава государства.
"Преимущественно это законопроекты экономического блока. Во-первых, это законопроект президента о выплате 8 тыс. грн для предпринимателей, которые сейчас на карантине и не работают в "красных зонах". Также речь идёт о пакете законопроектов, которые касаются амнистии капиталов, которые президент подал в Верховную Раду несколько недель назад", - сказала Кравчук.
В то же время парламент намерен во время внеочередного заседания "разблокировать большую приватизацию". Соответствующие законопроекты были в повестке дня прошлой пленарной недели сразу после вопросов о земельной реформе.
"И есть ряд законопроектов, которые небольшие, но тоже важные. Один из них - о "пакете малыша", который должен разблокировать тендеры на Prozorro, чтобы можно было следующую партию "пакетов" закупить. Часть законопроектов касается правоохранительной деятельности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Также будет рассматриваться один из правительственных законопроектов – 4540: он касается админответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима", - добавила Кравчук.
Кроме того, по ее словам, Верховная Рада намерена обязательно рассмотреть проект постановления №5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента Украины", а также отчёт представителей правоохранительных и силовых органов относительно произошедшего. "Эту часть будут инициировать народные депутаты, и завтра (25 марта, - Ред.) будем начинать собирать подписи", - уточнила Кравчук.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский внес в Раду законопроект о карантинной помощи.
Также мы писали, что на внеочередном заседания Рады могут принять закон о 8-тысячной помощи пострадавшим от локдауна.