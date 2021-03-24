Далекую Австралию вновь настигла стихия. В январе минувшего года там бушевали огромные пожары. Сейчас, в конце марта 2021 года, в стране случился масштабный потоп.

Наводнение вызвало проливными дождями. Осадки с разной интенсивностью идут целую неделю и завершатся в четверг-пятницу.

Эпицентр непогоды на восточном побережье, где находится в том числе Сидней.

Кадры с места событий тревожные. Видно, что поток воды смывает целые дома, течение уносит автомобили.

Если год назад австралийцы спали из пожара коал, то сейчас бросаются спасать собак и коров. Последних держат за рога над уровнем воды до приезда спасателей, чтобы те не захлебнулись.

Своими силами от воды спасаются гигантские пауки. Наводнение вызвало их нашествие на жилые кварталы.

По последним данным, от потопа пострадала уже треть территории страны. Эвакуированы около 20 тысяч человек. О жертвах и пропавших без вести не сообщается.

Наводнение 2021 года в Австралии стало самым сильным на последние 60 лет. СМИ окрестили его "потопом века".

Несмотря на то, что осадки уже ослабли, власти сообщают, что стихию пока победить не удалось. Чиновники не берутся предполагать, сколько времени и денег уйдет на ликвидацию последствий стихии.