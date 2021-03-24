Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал сообщение ему о подозрении в госизмене по делу о Харьковских соглашениях. Он заявил, что не будет ходить на допросы по этому уголовному производству.

Заявление экс-премьер сделал в эфире телеканала "Наш".

По словам Азарова, обвинение в государственной измене сфальсифицировано.

"Я никуда не пойду. Какой допрос? Кому я должен давать какие-то показания? Этим негодяям? Кто заедомо фальсифицирует обвинения в госизмене?" - возмутился бывший глава Кабмина.

На вопрос ведущей, будет ли он в другой форме сотрудничать со следствием, он ответил отрицательно.

"Там есть адвокаты, будут заниматься они. Я совершенно не собираюсь унижаться до такой абсолютной лжи", - пояснил Азаров.

Напомним, 11 марта СНБО поручил проверить деятельность депутатов, которые проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений 11 лет назад. На следующий день Служба безопасности Украины открыла дело о госизмене в связи с их подписанием.