Президент Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает Национальную стратегию в сфере прав человека.

Соответствующий указ №119/2021 обнародован на сайте президента и вступает в силу со дня обнародования, передает Офис президента.

В документе говорится, что Кабмину поручат разработать с привлечением представителей органов государственной власти и местного самоуправления, а также институтов гражданского общества, отечественных ученых и международных экспертов, и утвердить в трехмесячный срок План действий по реализации стратегии на 2021-2023 годы.

"Стратегия направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации. Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом", - говорится в сообщении.

Также предусматривается, что реализация стратегии будет осуществляться в 27 основных направлениях, среди которых предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми, обеспечение права на справедливый суд, обеспечение свободы мирных собраний и объединений, предотвращение и противодействие дискриминации, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействие домашнему насилию, обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств, обеспечение прав ребенка, экологических прав, прав ветеранов войны, прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на оккупированных территориях Украины.

Реализация стратегии предусматривает восстановление прав лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории, обеспечение прав лиц, исчезнувших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей, преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией Российской Федерации, и тому подобное.

Ее результатом должно стать внедрение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека, а также согласованность действий органов власти, гражданского общества и бизнеса и создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

Кроме того, реализация стратегии должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины в сфере прав человека, в частности Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также посодействовать реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и улучшению позиций страны в международных рейтингах по правам человека.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.

Также мы писали, что Зеленский ввел санкции против трех французов-депутатов Европарламента, которые посещали Крым.