Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 24 марта о ликвидации ряда межведомственных комиссий, рабочих и консультативных органов. В то же время сегодня, как и вчера, СНБО не анонсировал проведение заседания.

Указ о введении в действия решения ведомства обнародован на сайте главы государства.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины, президент постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 марта 2021 года "О ликвидации некоторых межведомственных комиссий, рабочих и консультативных органов Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Согласно указу, признаны утратившими силу:

статья 6 Указа Президента Украины от 20 августа 2001 года № 640 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 июля 2001 года "О неотложных мерах относительно вывода из кризисного состояния научно-технологической сферы Украины и создания реальных условий для перехода экономики на инновационную модель развития";

Указ Президента Украины от 3 декабря 2001 года № 1170 "Вопросы Межведомственной комиссии по вопросам научно-технологической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины";

Указ Президента Украины от 13 апреля 2004 года № 423 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 3 декабря 2001 года № 1170";

Указ Президента Украины от 21 января 2006 года № 42 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 3 декабря 2001 года № 1170";

Указ Президента Украины от 10 мая 2007 года № 391 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 3 декабря 2001 года № 1170";

Указ Президента Украины от 30 мая 2008 года № 494 "Вопросы Межведомственной комиссии по вопросам научно-технологической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины";

Распоряжение Президента Украины от 26 ноября 2001 года № 336 "О Межведомственной комиссии по изучению состояния реализации мероприятий относительно развития инфраструктуры и хозяйственной деятельности на острове Змеином и континентальном шельфе".

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Решение СНБО от 24 марта "О ликвидации некоторых межведомственных комиссий, рабочих и консультативных органов Совета национальной безопасности и обороны Украины" принято с целью оптимизации количества межведомственных комиссий, рабочих и консультативных органов СНБО.

СНБО решил ликвидировать:

Межведомственную комиссию по вопросам научно-технологической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины;

Межведомственную комиссию при Совете национальной безопасности и обороны Украины по изучению состояния реализации мероприятий относительно развития инфраструктуры и хозяйственной деятельности на острове Змеином и континентальном шельфе;

Межведомственную комиссию по вопросам координации внедрения цифрового телерадиовещания;

Межведомственную комиссию по вопросам реформирования и развития сектора безопасности и обороны Украины.

Также СНБО отменил:

пункт 2 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 сентября 2009 года "О концепции создания системы Общественного телевидения и радиовещания Украины и ходе внедрения цифрового телерадиовещания", введенного в действие Указом Президента Украины от 18 февраля 2010 года № 189;

пункт 15 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года "О неотложных мерах относительно защиты Украины и укрепления ее обороноспособности", введенного в действие Указом Президента Украины от 24 сентября 2014 года № 744.

Напомним, вчера Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о санкциях в отношении юридических и физических лиц, в том числе сайтов российских изданий.

Однако как сообщили "Стране" некоторые члены СНБО, о проведении заседания они даже не слышали.