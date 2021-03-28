Четверть мирового населения заражена туберкулезными палочками - МОЗ Украины
Во всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта медики рассказали, что четверть населения планеты заражена туберкулезными палочками.
Большинство из людей не больны и не заразны для других, однако в будущем для них есть риск развития болезни.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook.
Как пояснили медики, это зависит от нескольких факторов, важнейшим из которых является иммунологический статус человека. Поэтому так важно не переутомляться, иметь сбалансированное питание и меньше стрессов.
По их словам, успешность преодоления болезни зависит как от действий мирового медицинского сообщества, так и от поведения каждого человека.
Для заболевания заболевания характерны следующие симптомы:
- кашель более 2 недель;
- повышенная температура тела более 7 дней;
- затрудненное дыхание;
- боль в груди;
- плохой аппетит, постоянная слабость;
- беспричинная потеря веса;
- повышенная потливость, особенно ночью;
- кровохарканье (наличие крови у мокроты, выделяющейся при кашле).
"Высокий темп жизни, неосведомленность и пренебрежение первыми сигналами о проблемах со здоровьем приводят к тому, что человек может обратиться к врачу поздно. А, значит, борьба с туберкулезом потребует больше усилий и времени", - напомнили врачи.
Напомним, в ЦОЗ рассказали украинцам, чем опасно курение при туберкулезе и как бросить пагубную привычку.
Также сообщалось, что в МОЗ объяснили украинцам, сколько здоровых людей может заразить один больной туберкулезом.