Во всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта медики рассказали, что четверть населения планеты заражена туберкулезными палочками.

Большинство из людей не больны и не заразны для других, однако в будущем для них есть риск развития болезни.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook.

Как пояснили медики, это зависит от нескольких факторов, важнейшим из которых является иммунологический статус человека. Поэтому так важно не переутомляться, иметь сбалансированное питание и меньше стрессов.

По их словам, успешность преодоления болезни зависит как от действий мирового медицинского сообщества, так и от поведения каждого человека.

Для заболевания заболевания характерны следующие симптомы:

кашель более 2 недель;

повышенная температура тела более 7 дней;

затрудненное дыхание;

боль в груди;

плохой аппетит, постоянная слабость;

беспричинная потеря веса;

повышенная потливость, особенно ночью;

кровохарканье (наличие крови у мокроты, выделяющейся при кашле).

"Высокий темп жизни, неосведомленность и пренебрежение первыми сигналами о проблемах со здоровьем приводят к тому, что человек может обратиться к врачу поздно. А, значит, борьба с туберкулезом потребует больше усилий и времени", - напомнили врачи.

Напомним, в ЦОЗ рассказали украинцам, чем опасно курение при туберкулезе и как бросить пагубную привычку.

Также сообщалось, что в МОЗ объяснили украинцам, сколько здоровых людей может заразить один больной туберкулезом.