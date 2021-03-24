В среду, 23 марта, цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно ползти вверх на торгах хотя и замедлили рост после публикации данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране пятую неделю подряд. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:52 по Киеву в среду составляет $63,26 за баррель, что на $2,47 (4,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,19 за баррель, что на $2,43 (4,21%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,91 млн баррелей - до 502,71 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 204 тыс. баррелей и составили 232,28 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,81 млн баррелей, до 141,55 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,35 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,25 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 450 тыс. баррелей.

Респонденты S&P Global Platts в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей, а также рост запасов бензина и дистиллятов соответственно на 900 тыс. баррелей и 200 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 246 тыс. баррелей.

Поддержку котировкам в среду оказали новости о блокировке движения через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза.

Контейнеровоз Ever Given, накануне севший на мель, блокирует движение на юге Суэцкого канала, который соединяет Красное и Средиземное моря и является одним из стратегических путей транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), отмечает S&P Global Platts.

По данным Минэнерго США, на Суэцкий канал приходится почти 10% перевозок нефти по морю, через канал также проходит 8% мировых поставок СПГ.

Эксперты консалтинговой компании Rystad Energy говорят, что динамика цен будет зависеть от того, сколько времени потребуется для урегулирования инцидента. "Влияние этого, вероятно, будет незначительным и временным благодаря наличию альтернативных источников и маршрутов перевозки нефти и нефтепродуктов, но, если блокировка продлится больше нескольких дней, это может сказаться на ценах", - пишет аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Накануне нефтяные цены упали до минимальной отметки с февраля. При этом рынок перешел к коррекции, снизившись более чем на 10% по сравнению с недавним максимумом. Нефть Brent подешевела на 12,7% по сравнению с недавним пиком в $69,63 за баррель, зафиксированным 11 марта, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. WTI снизилась в цене на 12,6% с 5 марта, когда она достигла пика на уровне $66,09 за баррель.

Аналитики Julius Baer прогнозируют, что спрос на нефть будет расти с приближением лета благодаря мерам экономического стимулирования и прогрессу в области вакцинации, которые помогут восстановить туристическую активность.

"Сложности, с которыми столкнулась Европа в борьбе с пандемией, длительные локдауны в ключевых экономиках, таких как Германия, задерживают, но не препятствуют восстановлению спроса на нефть, - отмечает Норберт Рюкер, главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer. - При этом ситуация в Европе должна компенсироваться восстановлением в Северной Америке, где рост водительской активности и воздушного трафика указывают на несколько более быстрый, чем ожидалось, подъем".

Согласно прогнозу Julius Baer, к середине года цены на нефть могут подняться значительно выше отметки $70 за баррель.

Ранее "Страна" писала о том, что аналитики резко изменили прогноз мировых цен на нефть и другого сырья в текущем году.

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