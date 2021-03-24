Сразу 251 410 украинцев заболели ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, в период с 15 по 21 марта 2021 года. Самый высокий показатель заболеваемости выявлен в Тернопольской области, наименьший - в Херсонской и Хмельницкой областях, сообщает Центр общественного здоровья.

"Интенсивный показатель заболеваемости на 37% превышает эпидпорог, однако на 7,9% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в большинстве областей Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ сохраняется только в Херсонской и Хмельницкой областях.

Средний уровень - в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве.

Высокий уровень интенсивности - в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Сумской и Черкасской областях - высокий уровень.

Очень высокий уровень - в Тернопольской области.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве установлен антирекорд по числу смертей от коронавируса.

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