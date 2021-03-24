Опубликована полная расшифровка переговоров диспетчеров, бортпроводников и пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Аэрофлот", который ударился о полосу при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 году, в результате чего погиб 41 человек.

Тест был опубликован Телеграм-каналом издания "Baza".

Как следует из разговора, почти сразу после взлета случился удар молнии, затем отключился автопилот и был подан сигнал об отказе систем самолета. Пилоты приняли решение вернуться, и обратились к диспетчерам по аварийной волне, рассказав о проблемах с основным каналом связи. Бортпроводников предупредили о предстоящей посадке по техническим причинам.

Также стало ясно, что лайнер шел на полосу с превышением посадочной массы. Перед приземлением они сверялись с инструкцией по аварийной посадке в ручном режиме.

В нескольких метрах от земли первый пилот произносит: "Блиииин", тут же идут звуки шума и автоматическое звуковое предупреждение "Применить альтернативное торможение". Диспетчер вызвал аварийные службы на полосу. Кто-то на борту сказал о запахе топлива, стюардесса сообщила о пожаре в самолете, экипаж начал готовить пассажиров к эвакуации. Зазвучал сигнал о сваливании судна. "Расстегнуть ремни, оставить все, на выход", — сказал бортпроводница. На этом запись заканчивается.

Напомним, авиакатастрофа самолета SSJ-100 произошла в мае 2019 года. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск и почти сразу же вернулся в Шереметьево. При посадке он загорелся, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 37 человек, в том числе четыре члена экипажа.

Ранее сообщалось, что эксперты восстановили полную картину катастрофы самолета Superjet SSJ-100 в Шереметьево.