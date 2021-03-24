В Министерстве здравоохранения (МОЗ) Украины назвали предварительную причину смерти провизора аптеки военного госпиталя, скончавшегося 24 марта в Черновцах спустя девять дней после вакцинации "Ковишилдом".

Мужчина перенес острый мозговой инсульт и уже на следующий день после прививки был доставлен в больницу, сообщили в МОЗ Украины.

Об этом говорится в Фейсбук-аккаунте ведомства.

"24 марта в 7:10 в городской клинической больнице №3 г. Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни", - сказано в посте МОЗ.

По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта провизор получил прививку против COVID-19 вакциной "Ковишилд". Вакцинацию работников военного госпиталя проводила мобильная бригада.

16 марта в 17:25 бригада экстренной медицинской помощи доставила мужчину в городскую клиническую больницу №3, где он лечился по поводу инсульта.

"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано. По словам руководителя мобильной бригады, вакцинировавшей работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья не высказывал", - отметили в МОЗ.

Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование, добавили в ведомстве.

В МОЗ также пообещали в дальнейшем в случае наступления смерти в течение 30 дней после иммунизации расследовать такие инциденты в соответствии с украинским законодательством и международными нормами.

Вчера "Страна" сообщала о смерти военнослужащей под Одессой через день после вакцинации.

В Минздраве заявили, что причиной ее смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Одна из украинских врачей усомнилась в этом выводе и жестко раскритиковала Минздрав.