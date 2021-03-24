В Минздраве сообщили еще об одной смерти после укола "Ковишилдом". Утром 24 марта умер провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области.

Вакцину мужчина получил еще 15 марта, но у же на следующий день попал в больницу с инсультом.

Об этом сообщается в Фейсбуке Министрства здравоохранения.

По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина привился против COVID-19. Вакцинацию работников военного госпиталя провела мобильная бригада. А 16 марта в 17:25 скорая помощь доставила мужчину в городскую клиническую больницу №3, где он лечился по поводу инсульта.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у провизора не было, сообщили в МОЗ. В тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано.

Днем ранее "Страна" сообщала о смерти после вакцинации "Ковишилдом" 43-летней служащей ВСУ в Одесской области.

Эту смерть прокомментировала врач, которая не согласна с официальными выводами о причинах кончины военной.