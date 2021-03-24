Дубай (ОАЭ) назван столицей секс-туризма в Персидском заливе. Это связывают с увеличением количества проституток, услугами которых пользуются иностранцы.

Проституция, официально запрещенная в Эмиратах, но фактически допустимая в Дубае, вероятно, из-за огромного наплыва иностранцев (только в 2019 году этот город посетили 19 миллионов приезжих). Об этом пишет Le Monde.

Инсайдеры утверждают, что на такой имидж города сильно повлияла глобализация - власти стали активно развивать сферы услуг для привлечения путешественников, а также разрешили употреблять алкоголь в отелях, барах и ночных клубах при наличии лицензии. Обычно именно в таких местах и предлагают секс-услуги.

Проституцией в ОАЭ занимаются в основном десятки тысяч мигрантов из разных стран, скрывающие свою деятельность. О росте числа проституток в Дубае уже писали разные СМИ, но подсчитать точное число секс-работников на курорте не удалось.

Ранее "Страна" писала о том, что в Волынской области задержали женщину, которая занималась сутенерством и вовлекала в проституцию других.

Также мы сообщали, что глава Нацполиции поддержал легализацию проституции.