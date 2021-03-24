В России возник скандал из-за городов, представленных на денежных купюрах.

23 марта Центробанк РФ представил новые макеты рублей, которые начнут печатать в 2022 году.

На самой крупной купюре - 5-тысячной - виды Хабаровска заменит Екатеринбург.

Летом 2020 года в Хабаровске прошли крупные акции протеста в защите задержанного губернатора края Сергея Фургала (до сих пор находится в СИЗО, - Ред.)

Шутки о представлении дальневосточного города на купюре пользователи Твиттера распространяли еще тогда.

"На кассе в Ашане рассчитываюсь пятитысячной купюрой. Кассирша смотрит на деньги, подмигивает: "Хабаровск?" Отвечаю: "Это только начало". Шепчет: "Наших в городе много?" Киваю. Она быстро на камеры оглянулась и половину покупок пробивать не стала. Иду к выходу, улыбаюсь. Нас много", - писал более года назад пользователь соцсети.

Сейчас редизайн купюры прокомментировал действующий врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Убрать Хабаровск с купюры в 5 тысяч рублей будет большой ошибкой", - заявил Дегтярев, представляющий партию ЛДПР.

Раскритиковал нововведения Центробанка и лидер ЛДПР Владимир Жириновский: "Мне не нравится идея убрать Хабаровск с пятитысячной купюры. Почему? Это центр Дальнего Востока".

Помимо официальных заявлений в твиттере распространяют гневные заявления: "Путин убрал мятежный Хабаровск с денег России. Если Владимиру Владимировичу он так ненавистен, Китай с удовольствием поможет убрать Хабаровск с карты России".

Вопрос о том, связаны ли прошедшие протесты в Хабаровске с его заменой на самой крупной купюре, задали сегодня пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.

Он заявил, что в Кремле считают неуместными такие размышления. "Какие-то такие размышления о каких-то эфемерных наказаниях - это тоже абсолютно неверный подход", - сказал Песков.

Спикер Путина добавил, что Центробанк не согласовывал с Кремлем то, какие города будут напечатаны на новых купюрах.

Хабаровск стал не единственным городом, который исчезнет с деньг:

на 10 рублях вместо Красноярска появится Новосибирск,

на 500 рублях Архангельск заменит Пятигорск,

на 1000 рублях Нижний Новгород поместят вместо Ярославля.

В ЦБ РФ заявили, что изменение городов на купюрах связано с тем, что некоторые федеральные округа на деньгах пока не представлены, а потому решено это исправить.

Ранее "Страна" сообщала, что 500 гривен стали чаще подделывать, техника не замечает фальшивок. НБУ описал 13 признаков "липы".