Принц Гарри, который устроился работать главным специалистом по взаимодействию в американскую компанию, нашел еще одну работу.

Об этом сообщает "Daily Mail".

Так, герцог Сассекский вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с дезинформацией.

Кроме него, в нее пригласили шахматиста и политического деятеля Гарри Каспарова, невестку медиамагната Руперта Мердока Кэтрин Мердок и бывшего первого замдиректора Национальной разведки США Сью Гордон. Работу комиссии будет обеспечивать Крейг Ньюмарк (Craig Newmark), основатель крупного международного сайта объявлений Сraigslist, работающего с 1995 года.

Гарри был приглашен как филантроп и основатель организации Archewell. Он будет периодически принимать участие в заседаниях комиссии.

"Как я уже говорил, в современном цифровом мире мы столкнулись с лавиной дезинформации, которая мешает ясно мыслить и понимать мир, в котором мы живем, как отдельным лицам, так и обществу в целом", — прокомментировал принц Гарриназначение.

Он добавил, что считает борьбу с недостоверной информацией очень важной и рад поучаствовать в ней.

Отметим, что это уже место за два дня, где будет работать лишенный государственного финансирования принц. Вчера сообщалось, что Гарри нашел работу в Соединенных Штатах. Он устроился главным специалистом по взаимодействию в быстро растущую фирму BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем.

Напомним, в январе 2020 года герцог Сассекский и его жена Меган Маркл заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, они больше не будут получать деньги из королевской казны. После этого пара переехала сначала в Канаду, а потом в Калифорнию.