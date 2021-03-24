Министр обороны Румынии Николае Чукэ опубликовал в своем Facebook фотографию с конфиденциальными данными. Вскоре снимок был удален, однако он успел распространиться в социальных сетях.

Об этом в среду, 24 марта, сообщает телеканал Digi 24.

"На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками кол-центра Минобороны в Сибиу", - говорится в сообщении.

Соответствующий снимок пресс-служба Минобороны сделала во время визита Чукэ в Академию наземных сил в Сибиу. Через несколько часов эти фотографии были удалены со страницы главы ведомства, однако пользователи соцсетей успели их сохранить и распространить.

Обнаружив утечку данных Минобороны изменило все пароли, попавшие в открытый доступ.

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