В Минздраве Украины внесли изменения в постановление Кабмина, которое определяет конкретный перечень мест обязательного ношения масок в регионах "красной зоны" эпидемической опасности.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Согласно изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах. В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Ранее "Страна" писала о том, почему украинцам запретили ходить без маски по улице и как за это будут штрафовать.

Также мы сообщали, что в Киеве уволили полицейского, который набросился с кулаками на посетительницу супермаркета без маски.