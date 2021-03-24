Президент Владимир Зеленский подписал указ №109/2021 о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 23 марта 2021 года о санкциях против 81 компании и 26 граждан. Под санкции попали три француза, депутата Европарламента.

Документ опубликован на сайте главы государства 23 марта.

Депутаты Европарламента из Франции попали в список за то, что в 2020 году посетили Крым, не получив на то разрешения украинских властей. Это Виржини Жорон, Лакапель Жан-Лин и Оливье Филипп. Все трое представляют ультраправую политическую группу "Идентичность и демократия".

Правда, в санкционном списке эта группа с ошибкой названа "крайне-правовой".

Введенные против евродепутатов ограничения включают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, отказ в предоставлении и отмене виз и применение других запретов въезда на территорию Украины.

Как писала "Страна", под санкции СНБО попали многие российские интернет-ресурсы. Мы рассказывали, как можно обойти блокировку и продолжать читать их.

Также мы сообщали, что часть СНБО не поддержала некоторые санкции.