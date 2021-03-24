Одна из жертв "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова собирается написать заявление о возбуждении на мужчину уголовного дела. Она восприняла как угрозу жизни второй узнице преступника слова Мохова в интервью Ксении Собчак о том, что он готов "опять заняться" ею.

Об этом 34-летняя женщина сказала в эфире российского телеканала "Дождь".

В интервью Мохов вспоминал о том, как держал в подвале Мартынову (сейчас она носит фамилию Жарова) и Елену Самохину, а также рассуждал о том, как впоследствии сложилась их жизнь.

"Катя там жила - она не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею", - сказал Мохов Собчак.

Мартынова расценила это заявление как прямую угрозу. Она уверена, что скопинский маньяк должен оставаться за решеткой, а угроза должна стать основанием для повторного ареста.

Также женщина считает, что люди типа Мохова не должны получать информационную площадку.

В сентябре 2000 года Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Мартынову и 17-летнюю Самохину три года и семь месяцев, используя их как секс-рабынь. 3 марта маньяк вышел на свободу из исправительной колонии в Саратове и почти сразу же дал интервью Собчак.

Как сообщала "Страна", YouTube ограничил показ интервью Собчак с Моховым.

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