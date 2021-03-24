Вспышку африканской чумы (АЧС) у свиней выявили в селе Пиков Винницкой области. В этом населенном пункте развернута деятельность карантинного поста, где полицейские совместно с представителями госпродпотребслужбы принимают меры по ликвидации и недопущению распространения болезни.

Об этом говорится на сайте ГУНП Винницкой области.

Для того, чтобы обезопасить населенные пункты от распространения опасного заболевания введен карантин на территории Ивановской и Улановской сельских территориальных общин, а также в Калиновской и Хмельницкой городских территориальных общинах.

На полицейских возложена задача не допустить ввоз и вывоз продуктов животного происхождения без соответствующих документов.

Установлены карантинные мероприятия завершатся через 40 дней после выполнения комплекса ветеринарно - санитарных мероприятий.

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