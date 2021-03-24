В Украине снова могут ввести общенациональный жесткий карантин в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "BBC Украина".

По его словам, скоро Совет проведет заседание в связи с эпидемией. Однако будут ли на нем рассматривать введения локдауна, не известно. Пока все решения остаются для принятия в регионах.

"Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, по данным на 24 марта, в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Единственным регионом в "желтой" зоне является Херсонская область.

Как мы писали, Кабмин ужесточил ограничения "красной" зоны. Запрещено находиться без масок в общественных местах на улице.