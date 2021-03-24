В штабе оппозиционера Алексея Навального сообщили о резком ухудшении в колонии его здоровья. По данным приближенных политика, с конца прошлой недели тот испытывает сильные боли в спине, а также у него начала отниматься нога.

Об этом в своем Телеграм-канале 24 марта написал глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков со ссылкой на адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева.

"С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство", - говорится в записи Волкова.

Также Волков добавил, что адвокатов не пускают на назначенную встречу с Навальным. Такое происходит впервые с момента ареста Навального. Волков предположил, что политика могли положить в тюремную больницу, а администрация колонии скрывает этот факт.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу о мошенничестве с компанией "Ив Роше" на реальное лишение свободы.

По этому поводу в России прокатились протесты. 23 марта штаб Навального объявил, что собирает новый масштабный митинг.