В Израиле подсчитали 97% голосов на парламентских выборах. Фото: РБК

В Израиле, где прошли парламентские выборы, подсчитали уже 97% голосов. По предварительной информации, блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху получит только 59 мест в Кнессете (для большинства нужно 61).

Об этом сообщает сайт "newsru.co.il".

Всего в голосовании приняли участие 4 420 677 избирателей, и итоговая явка составила 67,2%. По текущим данным, мандаты в Кнессете распределяются следующим образом:

  • "Ликуд" - 30
  • "Еш Атид" - 18
  • ШАС - 9
  • "Кахоль Лаван" - 8
  • "Яадут а-Тора" - 7
  • "Авода" - 7
  • "Ямина" - 7
  • НДИ - 6
  • "Тиква Хадаша" - 6
  • "А-Ционут а-Датит" - 6
  • Объединенный список - 6
  • МЕРЕЦ - 5
  • РААМ - 5

Кроме того, накануне ни один из экзит-полов не прогнозировал то, что арабский РААМ преодолеет электоральный барьер (3,25%). Если он действительно попадет в Кнессет, то право-религиозный блок Нетаньяху вместе с партией "Ямина" получит только 59 мандатов.

Отметим, что в блок с "Ликудом" Нетаньяху входят религиозные партии ШАС (9 мандатов), "Яадут а-Тора" ("Единство Торы", 7 мандатов) и "А-Ционут а-Датит" ("Религиозный сионизм", 6 мандатов).

Напомним, во вторник, 24 марта в Израиле состоялись четвертые за два года выборы в парламент. В течение этого времени правые и левые партии получали практически равное количество мест в Кнессете, что не дает возможности сформировать устойчивое правительство.

Кнессет 23 созыва был распущен в декабре 2020 года, так как он не смог принять государственный бюджет.

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