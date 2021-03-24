В Израиле подсчитали 97% голосов на выборах в Кнессет. Блок премьера Нетаньяху не набирает большинства
В Израиле, где прошли парламентские выборы, подсчитали уже 97% голосов. По предварительной информации, блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху получит только 59 мест в Кнессете (для большинства нужно 61).
Об этом сообщает сайт "newsru.co.il".
Всего в голосовании приняли участие 4 420 677 избирателей, и итоговая явка составила 67,2%. По текущим данным, мандаты в Кнессете распределяются следующим образом:
- "Ликуд" - 30
- "Еш Атид" - 18
- ШАС - 9
- "Кахоль Лаван" - 8
- "Яадут а-Тора" - 7
- "Авода" - 7
- "Ямина" - 7
- НДИ - 6
- "Тиква Хадаша" - 6
- "А-Ционут а-Датит" - 6
- Объединенный список - 6
- МЕРЕЦ - 5
- РААМ - 5
Кроме того, накануне ни один из экзит-полов не прогнозировал то, что арабский РААМ преодолеет электоральный барьер (3,25%). Если он действительно попадет в Кнессет, то право-религиозный блок Нетаньяху вместе с партией "Ямина" получит только 59 мандатов.
Отметим, что в блок с "Ликудом" Нетаньяху входят религиозные партии ШАС (9 мандатов), "Яадут а-Тора" ("Единство Торы", 7 мандатов) и "А-Ционут а-Датит" ("Религиозный сионизм", 6 мандатов).
Напомним, во вторник, 24 марта в Израиле состоялись четвертые за два года выборы в парламент. В течение этого времени правые и левые партии получали практически равное количество мест в Кнессете, что не дает возможности сформировать устойчивое правительство.
Кнессет 23 созыва был распущен в декабре 2020 года, так как он не смог принять государственный бюджет.