В Израиле, где прошли парламентские выборы, подсчитали уже 97% голосов. По предварительной информации, блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху получит только 59 мест в Кнессете (для большинства нужно 61).

Об этом сообщает сайт "newsru.co.il".

Всего в голосовании приняли участие 4 420 677 избирателей, и итоговая явка составила 67,2%. По текущим данным, мандаты в Кнессете распределяются следующим образом:

"Ликуд" - 30

"Еш Атид" - 18

ШАС - 9

"Кахоль Лаван" - 8

"Яадут а-Тора" - 7

"Авода" - 7

"Ямина" - 7

НДИ - 6

"Тиква Хадаша" - 6

"А-Ционут а-Датит" - 6

Объединенный список - 6

МЕРЕЦ - 5

РААМ - 5

Кроме того, накануне ни один из экзит-полов не прогнозировал то, что арабский РААМ преодолеет электоральный барьер (3,25%). Если он действительно попадет в Кнессет, то право-религиозный блок Нетаньяху вместе с партией "Ямина" получит только 59 мандатов.

Отметим, что в блок с "Ликудом" Нетаньяху входят религиозные партии ШАС (9 мандатов), "Яадут а-Тора" ("Единство Торы", 7 мандатов) и "А-Ционут а-Датит" ("Религиозный сионизм", 6 мандатов).

Напомним, во вторник, 24 марта в Израиле состоялись четвертые за два года выборы в парламент. В течение этого времени правые и левые партии получали практически равное количество мест в Кнессете, что не дает возможности сформировать устойчивое правительство.

Кнессет 23 созыва был распущен в декабре 2020 года, так как он не смог принять государственный бюджет.