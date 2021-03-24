Следователи Госбюро расследований под руководством Офиса генпрокурора Украины сообщили о подозрении в госизмене бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову по делу о "Харьковских соглашениях".

Об этом в среду, 24 марта, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Экс-глава Правительства подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим Президентом Украины, понимая, что соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины противоречит Конституции и Закону Украины "О международных договорах Украины", совершил действия, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 20 апреля 2010 года, находясь на территории Российской Федерации, бывший премьер-министр Украины согласился на навязанные представителем иностранного государства - президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

"С 21 апреля 2010 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласование проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и Закона Украины о ее ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами. Кроме того, экс-глава Правительства в апреле 2010 года на закрытом заседании Кабинета Министров Украины подписал распоряжение об одобрении указанного Соглашения Правительством Украины и, в нарушение Закона Украины "О международных договорах Украины", внес проект Соглашения на рассмотрение Президенту Украины", - добавили в пресс-службе ведомства.

В Офисе генпрокурора утверждают, что такие действия бывшего премьера "предоставили возможность экс-президенту Виктору Януковичу 21 апреля 2010 года в Харькове подписать от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, 23 апреля 2010 года внести законопроект о ратификации указанного соглашения как неотложный в Верховную Раду Украины, а законодательному органу, в свою очередь, 27 апреля 2010 года предоставить согласие на его обязательность".

"В результате подписания и ратификации так называемых "Харьковских соглашений" были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжения Вооруженных Сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым. Своими действиями бывший глава правительства Украины предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая заключалась во вмешательстве в ее внутреннюю и внешнюю политику; попытках уменьшения экономического и оборонного потенциала Украины, снижение ее обороноспособности; усилении экономической зависимости Украины от РФ, в том числе от поставок российских энергоносителей", - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правоохранителям проверить деятельность депутатов, которые в 2010 году голосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Этот документ продлевал нахождение Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года в обмен на скидку на газ. На следующий день Служба безопасности Украины открыла дело о госизмене.

Ранее мы писали, что 19 марта СНБО ввел санкции против Азарова, Януковича и еще 25 лиц.