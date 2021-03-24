В среду, 24 марта, на сайте президента Украины опубликован текст Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, утвержденной главой государства Владимиром Зеленским.

Документ состоит из преамбулы и 97 пунктов, разделенных на общие положения, руководящие принципы, приоритетные направления и другие части.

В частности, в документе утверждается, что оккупированные Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями Украины, приоритетом решения вопроса с оккупацией является дипломатия, а реинтеграция полуострова будет проходить с учетом стратегического курса на вступление в НАТО и в Евросоюз.

В стратегии указано, что Украина настаивает на демилитаризации полуострова и сокращении ядерного арсенала на его территории. Также в документе отражено стремление Киева создать международную "Крымскую платформу", целью которой является деоккупация Крыма.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

ранее этот документ вызвал критику со стороны главы Меджлиса Рефата Чубарова. Он утверждал, что в него не вошел ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа.