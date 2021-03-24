В четверг, 25 марта часть Украины снова окажется накрыта дождем и мокрым снегом, а на остальной территории будет сухо и солнечно.

Ближайшей ночью в юго-восточной и восточной части страны ожидается мокрый снег. Местами прогнозируют налипание мокрого снега. Температура воздуха в этих регионах составит от -2 до +1. На остальной территории страны -3-6 градусов.

В дневные часы на юго-востоке и востоке ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха +2-4 градуса. НА остальной территории без существенных осадков. Воздух прогреется до +5-9 градусов.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью -2-4 градуса, днем прогреется до +5-7.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину идет потепление до +14 и публиковала прогноз погоды до конца апреля.

Также мы сообщали, что мартовский снег в четверг не покинет восток, юг и центр Украины.