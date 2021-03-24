Первая коллегия судей Первого сената Конституционного суда Украины отказала в открытии конституционного производства по делу о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Конституционного суда после заседания 24 марта.

"Принято постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по делу. Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Большой палаты суда", - сообщает пресс-служба КС.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины 17 декабря 2020 года.

21 декабря, под стенами Офиса президента прошла акция протеста против назначения Сергея Шкарлета министром образования Украины.

"Страна" разбиралась, кому не угодил первый глава ведомства после Майдана, которого привели на эту должности не грантовые структуры.

18 января Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета министром образования и науки. Нардеп "Голоса" Инна Совсун заявила, что за назначение Шкарлета голосовала карточка нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса, которого в этот момент не было в зале (В ОПЗЖ это отрицали).

Позже "Европейская солидарность" потребовала от регламентного комитета Верховной Рады рассмотреть вопрос о незаконном назначении Шкарлета министром образования и науки Украины.

А 5 марта в КС поступило представление об отмене решения Верховной Рады о назначении Шкарлета, подписанное 45 народными депутатами фракций "Голос", "Европейская солидарность", а также внефракционными депутатами.