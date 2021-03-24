Против девяти чиновников РФ Канада ввела санкции. Фото: Pixabay

Власти Канады ввели санкции против девяти российских официальный лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человек на территории РФ. 

Об этом говорится в заявлении МИД Канады. 

"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", - говорится в заявлении.

В санкционный список попали: 

  • глава ФСБ Александр Бортников;
  • директор ФСИН Александр Калашников;
  • генпрокурор Игорь Краснов;
  • первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;
  • заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов;
  • начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
  • полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
  • директор Росгвардии Виктор Золотов.

Напомним, 22 марта Совет ЕС утвердил санкции против России, Китая и других стран за нарушение прав человека.

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