Власти Канады ввели санкции против девяти российских официальный лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человек на территории РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады.

"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", - говорится в заявлении.

В санкционный список попали:

глава ФСБ Александр Бортников;

директор ФСИН Александр Калашников;

генпрокурор Игорь Краснов;

первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;

заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов;

начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;

полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

директор Росгвардии Виктор Золотов.

Напомним, 22 марта Совет ЕС утвердил санкции против России, Китая и других стран за нарушение прав человека.

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