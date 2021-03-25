В Турции - второй за последние несколько лет крупный финансовый кризис, который может ударить по валютам развивающихся стран, в том числе и по украинской гривне.

Турецкая лира просела с менее чем 7 до почти 8 лир за доллар после увольнения главы Центробанка (а за три года курс рухнул почти вдвое).

Часть экспертов прогнозирует в 80-миллионной Турции, ведущей стране региона, дефолт и гиперинфляцию. Один местный обозреватель сравнил происходящее с последней сценой "Титаника". Другие полагают, что у страны сильная экономика и не менее сильные амбиции стать региональным лидером, что поможет ей выкарабкаться из финансовой ямы.

"Страна" выясняла, почему валится турецкая нацвалюта, может ли это спровоцировать глобальный экономический кризис и что будет с ценами на отдых в стране "олл инклюзива".

Почему рухнула лира

Уволенный шеф Центробанка Наджи Абгал считался ключевым специалистом, который помог поднять курс национальной валюты с исторических минимумов (а главу ЦБ, которым фактически управляет Эрдоган, снимают уже третий раз за последние два года). Его увольнение шокировало инвесторов, которые одобряли проводимую им денежно-кредитную политику.

Отставка ударила по котировкам Стамбульской фондовой биржи и вызвала опасения по поводу стоимости заимствований Турции.

На прошлой неделе турецкая валюта сильно выросла после того, как Агбал повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 19%, что вдвое больше, чем ожидали экономисты. Но у президента Реджепа Тайипа Эрдогана на этот счет иное мнение.

Эрдоган считает, что чем выше процентные ставки, тем выше и инфляция (которая сейчас составляет более 15%). А высокая лира, по его мнению, помогает экспортерам.

Многие экономисты оспаривают позицию Эрдогана.



"Эта теория противоречит общепринятой экономической теории", - говорит BBC Джеффри Галли, старший аналитик компании OANDA.

По его словам, высокая ставка по займам удерживает потребителей от чрезмерных расходов и одновременно заставляет людей уходить в сбережения. Однако оборотной стороной этого часто становится замедление экономического роста. Инвесторы опасаются, что следующим шагом турецкого центробанка станет контроль за движением капитала.

Инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, JPMorgan и Deutsche Bank, предупредили Турцию о трудном будущем.

"Турция, возможно, скоро столкнется с очередным валютным кризисом", - сказал Reuters Феникс Кален из Societe Generale.

Эксперты говорят: причин у турецкого кризиса несколько.

C одной стороны, сказывается хронический отрицательный внешнеторговый баланс страны - превышение импорта над экспортом. Он покрывается за счет внешних заимствований (перед зарубежными банками долг достигает 100 миллиардов долларов), делая турецкую экономики напрямую зависимой от настроений иностранных кредиторов. И, естественно, ухудшение позиций для турецкого экспорта в США из-за американских санкций также здоровья лире не добавляет.

С другой стороны, турецкий президент ведет экономический курс, который предусматривает снижение стоимости кредитов, что еще более увеличило долговую нагрузку на экономику.

"Не секрет, что у банков большая часть обязательств банков номинирована в инвалюте, а активы – в лирах. Последствия падения курса лиры для их возможности погашать внешние долги очевидны. Если кредиторы/держатели бондов откажутся от продления сроков, то последствия снова-таки - очевидны. И снова-таки – крайне негативны. Таким образом, придется либо изрядно потратить международные резервы ЦБ Турции, либо ввести контроль за движением капитала. И снова-таки – последствия этого отнюдь не позитивны", - говорит нам экономический эксперт Вячеслав Бутко.

Упадет ли вслед гривна

По его словам, если ситуация с лирой продолжит развиваться по негативному сценарию и перерастет в полноценный валютный кризис (что вполне вероятно), под ударом окажутся валюты развивающихся стран, в том числе и гривна.

Есть также мнение, что обесценивание лиры может поддержать экономику страны, сделав турецкий экспорт более конкурентноспособным, а также туркам может помочь богатый Катар.

"В отличие от нас, у Турции все будет хорошо. У них есть такой финансовый союзник как Катар и достаточный уровень суверенитета для проведения качественной реструктуризации долгов", - говорит нам экономист Алексей Кущ.

"Эрдоган - сторонник мягкой монетарной политики, направленной на максимальное развитие и стимулирование турецкой экономики. Соотвественно, он максимально стимулирует кредитную активность турецких банков. Когда в прошлом году мировая экономика падала, ВВП Турции вырос на 1,8%. Это, естественно, не устраивает финансовых спекулянтов. Они хотят роста процентных ставок для того, чтобы зарабатывать на доходности долговых бумаг", - объясняет Кущ причину кризиса.

Кстати, в прошлый кризис, больше двух лет назад, Эрдоган винил в обвале лиры Америку и говорил о мировом заговоре против Турции.

В 2018 году Турция пострадала от масштабного валютного кризиса после экономических санкций, введенных правительством США в связи с задержанием турецким властями американского пастора Эндрю Брансона по обвинению в терроризме.

Лира лишь немного стабилизировалась после того, как центральный банк Турции повысил процентные ставки на 6,25%. Но и этот "аппарат искусственной вентиляции", кажется, готов сломаться, отмечают эксперты.

Эрдоган тогда призвал население менять доллары, евро и золото на лиры.

"У них доллары, а у нас народ и наш Аллах", - успокаивал тогда турок президент.

Кстати, религия - еще один фактор, который влияет на турецкую экономику. Нынешний кризис народу объясняют тем, что высокие процентные ставки в банках (против которых выступает президент) - это грех, "харам". И Аллах - против "ростовщичества".

Тем более что решение Эрдогана о необходимости снизить ставку поддержал имам мечети Айя-София в Стамбуле. По его словам, снижение ставок или их полная отмена - "это и по исламу, и по уму", и "борьба с ростовщичеством также является заповедью ислама".

Против снижения ставки выступили почти все оппозиционные политики, а действия Эрдогана назвали популистскими в угоду религиозного электората.

"А ведь Эрдоган особенно популярен среди бедных, президент играет на патриотизме и религии. В до сих пор светской Турции укрепляется исламизм. И сейчас большинство людей винит в проблемах с лирой Америку, но не власть. Многие говорят: да пусть доллар стоит хоть 10, хоть 15 или 20 лир, нам все равно. Некоторые считают, что курс доллара их вообще не касается", - сказал "Стране" Гохан Яшар, предприниматель из Стамбула.

Что будет с ценами на туры

Другой вопрос - как скажется падение лиры на грядущем туристическом сезоне. Ведь во время пандемии курорты Турции остаются одним из доступных направлений для украинских туристов из-за относительно мягких требований ко въезду в страну.

Союз туроператоров Турции заявил, что туристическая индустрия страны к началу сезона будет полностью готова к приему зарубежных гостей.

Эксперты, впрочем, не прогнозируют, что Турция станет более доступной для туристов из-за рубежа из-за меньшей стоимости лиры.

В то же время падение лиры уменьшит импортные закупки, а значит поредеют полки баров с заграничным алкоголем в all inclusive.

"Цены на путевки операторы выставляют в долларах, и турки не заинтересованы их опускать, тем более отели заполнены, туристов много, в том числе из России. Авиабилеты остаются в долларах. Кстати, скорее всего в отелях не будет импортных напитков, поскольку Турция собирается ограничить импортные закупки", - сказал "Стране" турэксперт Максим Наконечный.

Но если лира продолжит падение, турецкий отдых может подешеветь.

"Если за доллар дадут 10 лир, отдых в Турции будет дешевле, чем в Египте. Ну и те, кто хотели в Турции и на Северном Кипре покупать недвижимость - ваш звездный час", - говорит известный тревел-блогер Александр Лапшин.

Часть экспертов полагает, что отдых в Турции, наоборот, может подорожать.

"Скорее всего текущая ситуация приведет к удорожанию пребывания в Турции из-за серьезного подорожания продуктов питания, которые по сходным с Украиной тенденциям значительно опередили рост доллара в турецких обменных пунктах. Не исключаю, что отдых в долларах США в Турции станет чуть дороже", - считает Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков.

Кстати, до сих пор отдых в Турции для украинцев дорожал, особенно на фоне пандемии, когда многие другие направления закрыты.

"Если в июне прошлого года средний чек оценивался в 34 тыс. грн за двоих, в этом году - больше 35 тыс. грн", - говорит директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

"Стоимость отдыха в Турции выросла на 15-20%, но туристический поток из Украины не снизился, продажи остались на уровне прошлого года", - сказал нам директор Центра развития туризма в Украине Владимир Царук.