По делу об убийстве Олеся Бузины состоялось два заседания в марте. Однако рассмотрение материалов дела по-прежнему затягивается.

Об этом "Стране" сообщил адвокат матери погибшего, Артём Захаров.

"Было заседание 9- марта и 15-го. Продолжаем исследовать доказательства, которые приобщил прокурор. Все так же второй том из 25. Кроме того, 9 числа был заявлен отвод прокурору Александру Жиле по мотивам того, что он приобщил документ - постановление о приобщении к делу доказательств, который имеет, по мнению защиты, признаки фальсификации. В отводе судом отказано", - заявил Артем Захаров.

По его словам, материалы дела рассматриваются слишком медленно.

"Я поставил перед судом вопрос о таком исследовании доказательств в заседании 9 числа. О том, что если мы будем исследовать доказательства в таком же темпе, то мы будем делать это 25 лет. Это нарушение прав потерпевшей и нарушение разумных сроков", - сообщил адвокат.

Следующее заседание суда по делу Бузины назначено на эту пятницу, 26 марта.

Напомним, 16 апреля 2015 года в Киеве был застрелен писатель и журналист Олесь Бузина. Полиция достаточно быстро раскрыла убийство и объявила подозрение двум националистам - Денису Полищуку и Андрею Медведько из радикальной организации С14. При этом в суд это дело попало только в 2018 году. После чего заседания суда неоднократно переносились.

Также сообщалось, что убийца Бузины спокойно открыл кафе в пригороде Киева.