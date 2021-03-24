В Австрийском городе Линце, 11 января, во время жесткого карантина в стране, Александра Первулеско открыла свой бар, при чем объявила о своем намерении в СМИ. Теперь владелице заведения присудили штраф в размере 5 тысяч евро (около 165 тысяч гривень).

Об этом сообщает austria-today.

11 января Александра Первулеско открыла бар, о чем объявила заранее. Поэтому довольно быстро в заведение приехала полиция и магистрат, было заведено 96 дел на посетителей кафе. Свой поступок женщина назвала "актом отчаяния".

"Как мать, я вынуждена нарушить правила. Я больше не могу содержать своего ребенка", - было написано на вывеске бара в тот день, когда его открыли вопреки правилам.

На данный момент 51-летней Александре Первулеско городская администрация Линца присудила штраф в 5 тысяч евро, также она должна заплатить 400 евро за то, что летом не соблюдала комендантский час во время работы гостевого сада в заведении.

Кроме того, против владелицы бара ведется два судебных разбирательства, сообщается, что вступила в столкновение с полицией еще до открытия ресторана. Сама женщина не понимает наказания и собирается подавать жалобу, вероятнее всего дело передадут в земельный суд.

"Этот штраф максимальное наказание за первое нарушение. Если она станет "рецидивистом", то повторный штраф составит 30 000 евро", - сказал Бургомистр Клаус Лугер.

Напомним, в январе в австрийской Вене прошла акция протеста против локдауна. На нее вышли тысячи человек.

Также сообщалось, что Австрия объявила о начале третьей волны коронавируса в стране.