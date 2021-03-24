На Закарпатье горят дома, построенные за госсчет для переселенцев из зоны провалов
На Закарпатье в селе Теребля пылают новостои покинутого жилого микрорайона. По данным местных СМИ, эти дома строили для переселенцев, которых отселили из Солотвино - из зоны карстовых провалов.
Комплекс начали строить в 2011 году - возвели восемь многоквартирных домов и 17 индивидуальных усадеб, на что было потрачено из госбюджета 120 000 000 гривен.
Однако из Солотвино в новый комплекс переехало всего несколько человек.
Напомним, сегодня пожар бушевал в Киеве в двухэтажном здании ресторана "Бездельники", на втором этаже здания находится офис Национального симфонического оркестра Украины.
Также мы сообщали, что в Святошинском районе Киева ночью сгорел частный дом, где при тушении спасатели обнаружили тело женщины.
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