На Закарпатье в селе Теребля пылают новостои покинутого жилого микрорайона. По данным местных СМИ, эти дома строили для переселенцев, которых отселили из Солотвино - из зоны карстовых провалов.

Комплекс начали строить в 2011 году - возвели восемь многоквартирных домов и 17 индивидуальных усадеб, на что было потрачено из госбюджета 120 000 000 гривен.

Однако из Солотвино в новый комплекс переехало всего несколько человек.

Напомним, сегодня пожар бушевал в Киеве в двухэтажном здании ресторана "Бездельники", на втором этаже здания находится офис Национального симфонического оркестра Украины.

Также мы сообщали, что в Святошинском районе Киева ночью сгорел частный дом, где при тушении спасатели обнаружили тело женщины.