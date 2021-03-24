Германия призывает Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для стран-участниц Европейского союза. Однако Комиссии сначала нужно получить мнения других государств, чтобы понять, кто из них заинтересован в покупке препарата.

Об этом пишет Politico.

Официальный представитель правительства Германии рассказал, что уже обратился в ЕК с просьбой начать закупку российской вакцины от коронавируса, и что "Комиссия находится в процессе запуска этой процедуры".

Однако сначала, перед тем как начать переговоры по контракту, ЕК должна собрать мнения из других стран ЕС, для того чтобы понять, какие государства заинтересованы в покупке "Спутника V".

В свою очередь, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже получило первый набор данных о препарате. Во вторник глава EMA заявил, что регулятор готов проветси инспекцию на российских объектах, где производится вакцина. Но сколько времени понадобится EMA для принятия решения неизвестно.

"Мы считаем, что этот процесс может начаться сейчас, пока идет рассмотрение регулирующих органов. Мы считали бы правильным, если бы переговоры были начаты немедленно", - сказал немецкий чиновник.

В то же время он отметил, что официальные переговоры с РФ пока не начались, но в ближайшее время вопрос закупки вакцин будет обсуждаться в политическом плане.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему Евросоюз готовится одобрить "Спутник V" и когда это произойдет.

Также сообщалось, еврокомиссар предложил организовать производство "Спутника V" в ЕС