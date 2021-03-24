Поставка следующей партии индийской вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на неопределенный срок из-за развернутой в стране информационной кампании, направленной на дискредитацию препарата.

Министерство иностранных дел Украины получило письмо от посольства Индии, в котором говорится о недопустимости критики в отношении Индии как производителя вакцины.

Об этом в своем Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок. Причина - информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране. МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину", - говорится в сообщении.

Индийская сторона, по словам Радуцкого, заверила, что вакцина CoviShield является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения и только на территории Европы и Индии уже использовано около 50 млн доз этого препарата.

"Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие. Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии. Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", - добавил народный депутат.

По информации Радуцкого, президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и главе украинского МИД Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину. Также ведомства должны как можно скорее убедить индийских партнеров в "непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин".

"На срыв сотрудничества с Индией работали как одиозные пророссийские политики, так и псевдопатриотические политические лидеры, которые делают все для возвращения к власти на фоне дестабилизации страны. Все мы помним позорное заявление одного из таких деятелей, которое он сделал во время заседания согласительного совета ВРУ. Это была сознательная циничная игра на срыв поставок вакцин и блокировку кампании по вакцинации. Этот человек обрек на гибель тысячи украинцев ради удовлетворения собственных политических амбиций", - резюмировал Радуцкий.

Напомним, бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время заседания в парламенте Согласительного совета 1 марта заявил: "Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли". К этим словам Порошенко добавил свое мнение, что такой препарат мог быть завезен в страну "из-за коррупции и профнепригодности".

На YouTube-канале Порошенко заявление о вакцине обнародовано с названием, в котором содержится эмоджи фекалий.

Позже супруга политика, депутат Киевсовета Марина Порошенко в интервью оправдала своего супруга за нелестные высказывания в адрес вакцины, заявив, что его слова были цитатой, а не личным мнением. В свою очередь сам лидер "Евросолидарности" призвал украинцев прививаться индийским препаратом CoviShield.

Также критически о вакцине высказалась и лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко. По итогам того же заседания Согласительного совета Рады она заявила, что за год, прошедший с начала пандемии "власть не сумела закупить качественную вакцину за рубежом", а саму вакцинацию политик назвала "экспериментом над украинцами.

"Мы по всему миру подбираем то, что никто не хочет использовать. Как следствие - от прививок массово отказываются даже медики. Парламент не может покрывать некомпетентность правительства и молча наблюдать за экспериментами над украинцами", - заявила нардеп.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в ответ на критику препарата заявил, что "информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри", а "большие патриоты" называют вакцину словом, "которое характеризует суть именно их поступков".