Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), принятое 11 марта, "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду, 24 марта.

Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Данная Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации АРК. Также она дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности.

"Согласно Стратегии, в рамках государственной политики по обеспечению деоккупации территории Крыма Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы", - говорится в документе.

Также в пресс-службе добавили, что Украина развивает "Крымскую платформу" как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиты прав и интересов граждан Украины.

Данный документ призывает к объединению международных усилий в защите норм международного права и развития мира и безопасности в Европе.

Правительству было поручено разработать план реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции полуострова.

Напомним, ранее этот документ вызвал серьезную критику со стороны главы Меджлиса Рефата Чубарова. Он утверждал, что в него не вошел ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа.

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