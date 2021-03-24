В Печерском районном суде Киева начинается заседание по избранию меры пресечения лидеру националистического движения "Гонор" Сергею Филимонову и еще троим подозреваемым в погроме Офиса президента на акции в поддержку радикала Сергея Стерненко 20 марта.

Об этом в среду, 24 марта, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Возле здания суда собралась группа поддержки подозреваемых. Сам Филимонов пришел в худи с надписью A.C.A.B (Все копы - ублюдки - Ред.). Подобные надписи были оставлены участниками акции в поддержку Стерненко на фасаде здания Офиса президента 20 марта.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко устроили погром на Банковой. Они жгли файеры, разрисовывали фасад здания ОП, а один из них разбил стекла в дверях офиса Зеленского. В ОП оценили нанесенный ущерб в 2 миллиона гривен.

После акции протеста задержали ветерана АТО Влада Сорда, который разбил стекла в дверях здания. Во вторник, 23 марта, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также суд изберет меру пресечения члену националистического движения "Гонор" Алексею Билковскому и еще ряду участников акции.