Мать девочек, которых обнаружили в захламленном доме с 19 кошками в российском городе Талдом, увлекается неонацистскими идеями.

Об этом пишет и публикует соответствующие фото Telegram-канал Mash.

Ранее мы сообщали только об одном ребенке, однако, позже стало известно, что в доме обнаружили не одну девочку, а две - Дацэ и Мышану 6 и 11 лет. Обе были истощенными и грязными так, как проживали в неблагоприятных условиях.

"В Подмосковье нашли двух девочек-маугли, которые жили вместе с 19-ю кошками. Их мать - неонацистка из Латвии", - говорится в сообщении.

По словам задержанного мужчины, мать девочек называет себя Алприкой, на её странице "ВКонтакте" изображены неонацистские лозунги и фотографии с характерными римскими приветствиями.

Напомним, сегодня стало известно, что правоохранители обнаружили девочку в захламленном доме с 19-ю кошками. Она была в истощенном состоянии, при этом не умеет ходить, только ползает, и отзывается только на "кис-кис". Ее старшая сестра, не могла вспомнить, когда в последний раз была в школе. Сейчас обе девочки в больнице.

Также мы рассказывали, как в Киеве полиция отправила в больницу четырехлетнюю девочку, которая жила в ужасных условиях с матерью-пьяницей.