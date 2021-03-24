По данным источников "Страны", на последнем заседании СНБО инициативы президента столкнулись с сопротивлением части членов Совета.

Речь идет о решении о наложении санкций на 19 компаний, которые имеют лицензии на разработку недр.

Как рассказал "Стране" источник в СНБО, не голосовало сразу четыре человека – глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Венедиктова, вице-премьер Резников и спикер Разумков.

Причем наибольшую полемику вели Резников и Венедиктова. В основном она касалась обоснованности наложения таких санкций. Задавались вопросы – кто является бенефициарами этих компаний. Если это россияне или лица, связанные с поддержкой терроризма, то нужно вводить санкции против этих физических лиц, что автоматически будет означать и санкции против их компаний.

"В целом зреет понимание, что СНБО не может подменять собой суд и бездоказательно вводить санкции. Фактически речь уже идет о внесудебном переделе собственности. Так можно очень далеко зайти", - говорит источник.

Также, по его словам, часть компаний, которые попали под санкции, действительно связаны с бизнесменом Павлом Фуксом (хоть сам он это и отрицает).

"При этом Фукс там находится в партнерстве с Котвицким – близким к Авакову человеку. И кстати для многих в политических кругах интересно – будет ли вообще издан Указ президента о введении в действие этого крайне спорного решения СНБО", - говорит источник.