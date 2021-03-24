YouTube наложил ограничения на интервью российской телеведущей Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Теперь при попытке открыть видео ресурс предупреждает, что ролик "может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей".

Напомним, интервью Собчак со скопинским маньяком, а также информация о том, что телеведущая заплатила ему гонорар, вызвали большой общественный резонанс. После этого фильма в России хотят запретить журналистам общаться с маньяками.

Как известно, Мохов отбыл 17-летний тюремный срок за похищение и изнасилование двух девочек - Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной. Одной из них было 14 лет, а другой - 17 лет. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине Рязанской области и продержал в специально оборудованном бункере 1296 дней, почти 3,5 года.

За любое неповиновение маньяк лишал пленниц еды, воды, света, бил резиновым шлангом и разбрызгивал слезоточивый газ. Одна из пострадавших дважды рожала в неволе от преступника, но оба раза он отбирал детей. Спасти девочек удалось после того, как они смогли чудом передать записку на волю. В мае 2004 года их освободили.

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