Секретарь СНБО Алексей Данилова выступил с очередным удивительным заявлением.

Пару недель назад чиновник предложил сделать английским вторым государственным в Украине. А русский язык раскритиковал.

Теперь познания Данилова расширились. И сегодня, 24 марта, он предложил больше не использовать слово "Донбасс", поскольку это - "российский нарратив".

"Страна" рассказывает о заявлении Алексея Данилова и напоминает этимологию названия региона. А также реакцию украинцев на его высказывание.

"Слово "Донбасс" навязывается Россией"

Алексей Данилов выступил на форуме "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур".

Там секретарь Совбеза Украины заявил, что использовать слово "Донбасс" нельзя. Объяснил свое предложение он так.

Во-первых, слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе Украине, которых "нужно четко придерживаться".

Во-вторых, потому что "Донбасс" - это, по его мнению, российский нарратив.

"Это дефиниция (определение - Ред.), которая нам навязывается Российской Федерацией - "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени"... Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", - сказал Данилов.

Что означает слово "Донбасс" и кем оно "навязано"

Слово "Донбасс" происходит от двух слов - Донецкий бассейн. Речь идет о каменноугольным бассейне - месте, где залегают полезные ископаемые.

Впервые это определение в письменных трудах было использовано в 1827 году. Таким образом, совсем скоро слово "Донбасс" будет праздновать двухсотлетие.

Объединил слова "Донецкий" и "бассейн" в одно горный инженер Евграф Ковалевский в своей работе "Опыт геогностических исследований в Донецком горном кряже".

Донбасс, о котором писал Ковалевский, включал в себя большую часть Донецкой и Луганской областей, а также западную часть Ростовской области. Именно там были обнаружены залежи угля, которые вскоре стали активно разрабатываться.

На карте Донбасс выглядит так:

В современной Украине Донбассом стали назвать Донецкую и Луганскую области в целом, безотносительно места добычи угля и без какой-либо привязки к России.

Донбасс сегодня - устоявшееся слово. До образования СССР, при Союзе и в независимой Украине слово активно используется в периодике, сувенирной продукции, металлургии, географии, художественных произведениях, в коммерческой сфере, рекламе, спорте.

То есть, видимо, не нравится оно персонально Данилову, который придает своим личным антипатиям ранг государственной политики. При этом жителям Донбасса слово нравится и они любят таким образом себя представлять. Неслучайно одну из главных достопримечательностей современного Донецка - стадион "Донбасс Арена" - бизнесмен Ринат Ахметов назвал именно так.

Разумеется, название это неофициальное. Но точно так же неофициально называют многие регионы страны:

Буковину,

Галичину,

Слобожанщину,

Кривбасс.

Всех этих слов тоже нет в нормативно-правовых документах Украины. И, по логике Данилова, они тоже должны оказаться под запретом.

При этом слово "Донбасс" в законах как раз встречается - и не только там, но и в речах самого Зеленского. В послании Верховной Раде 20 октября 2020 года он сказал:

"Пункт, который не был первым, но является самым главным для меня... Это завершение войны на Донбассе, наступление мира, возвращение наших людей, возвращение наших территорий".

Таким образом секретарь СНБО обвинил и своего непосредственного руководителя - президента - в распространении "российских нарративов".

"Данилова не существует"

Соцсети обсуждают очередной перл секретаря Совбеза.

"Ребят, запомните, никакого Данилова не существует.

А его постоянные брифинги и дефиниции - навязывание нам чувства собственной умственной отсталости", - иронизирует телеведущий Макс Назаров.

Журналист Юрий Ткачев считает, что Данилов перечитал Оруэлла:

"Глава СНБО Данилов заявил, что никакого Донбасса не существует.

И правда, чё там. Океания всегда воевала с Остазией. Свобода это рабство. Донбасса не существует.

Восприняли "1984" как руководство к действию".

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский:

"Секретарь СНБО Данилов в одну попытку перекрыл все свои предыдущие перлы, сообщив, что никакого Донбасса не существует, и что это нарратив, навязанный РФ.

Скромно поинтересуюсь, а Галичина и Слобожанщина существуют?

Или тоже навязали?

Сказочный".

Журналист Андрей Кислов тоже пишет о региональных названиях, которые по сути призвал отменить Данилов.

"Слова "Галичина" (Галиция по-русски) тоже нет в нормативно-правовых документах. И Подолья нет, Закарпатья или Киевщины - в документах имеются только официальные названия областей. Надобно литературу привести в соответствие с государственными актами".

Волонтер Энрике Менендес нашел слово "Донбасс" на официальных украинских сайтах.

"Согласно простому поиску на сайтах государственной власти Украины, найдены следующие данные.

На сайте Кабинета Министров Украины слово "Донбасс" упомянуто 2533 раза. При этом 112 упоминаний – это Нормативно-Правовые Акты. Так что фраза "Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства" - чистая ложь.

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировано 8 законопроектов, где присутствует слово "Донбасс". И это просто беглый поиск по сайту.

И наконец главное. На официальном сайте Президента Украины слово "Донбасс" содержится в 30 материалах, среди которых есть и прямая речь Владимира Зеленского.

Предлагаю СНБО и лично Данилову, заняться поиском врагов Украины, продвигателей российского нарратива среди всех ветвей законодательной и исполнительной властей нашей страны. Особое внимание прошу обратить на гражданина Зеленского Владимира Александровича, который, среди прочего, заявил: "Мир на Донбассе и деокупация Крыма – мои ключевые приоритеты". Какое предательство!

Надеюсь, СНБО не оставит без внимания приведенные мною факты".

Журналист Алексей Романов пишет:

"Слова "Галичина" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства.

Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - "народ Галичины", "выбор Галичины", "Галичину не поставят на колени".

Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов.

Есть четкие названия территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Никакой Галичины не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить".