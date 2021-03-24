Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о санкциях в отношении юридических и физических лиц, в том числе сайтов российских изданий.

Вчера на сайте главы государства появилось соответствующее сообщение.

Однако сразу несколько членов Совета сообщили "Стране", что ничего не слышали о том, что 23 марта проходило заседание СНБО, на котором могли быть приняты соответствующие решения.

Поэтому одно из двух - или же указ написали с ошибкой и решение по блокировке сайтов было принято в другой день. Либо часть членов СНБО по какой-то причине не известили о том, что в этот день проводилось заседание.

В связи с указом Зеленского украинские провайдеры будут вынуждены заблокировать ряд новостных сайтов, среди которых Lenta.ru, Газета.ру, Russia Today и другие. О том, как обойти этот запрет и заходить на любые веб-ресурсы - читайте в нашем материале.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины распорядилась заблокировать ряд телеграм-каналов, которые якобы работают в интересах РФ. Однако провайдеры связи заявили об отсутствии технической возможности для реализации этого решения, так как для ограничения доступа к конкретным каналом необходимо полностью заблокировать работу месенджера Telegram в Украине.